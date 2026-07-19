Полицейские провели встречу с детьми в детском лагере

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Представители полиции проинформировали детей о правилах безопасного поведения во время летних каникул. Подросткам разъяснили, с какого возраста наступает уголовная ответственность и какие виды наказаний предусмотрены за правонарушения. Кроме того, детям напомнили о правилах безопасного поведения в интернете и привели примеры схем, которые используют интернет-мошенники.

Сотрудники полиции из различных подразделений рассказали о своей работе. Эксперт-криминалист объяснил методы проведения экспертиз и содержимое криминалистического набора. Особое внимание детей привлекла работа сотрудников дорожно-патрульной службы. Дети узнали о деятельности инспекторов и даже имели возможность посидеть за рулем патрульного автомобиля.

В завершение встречи дети выразили благодарность полицейским и членам Общественного совета за проведенное мероприятие и пообещали соблюдать правила безопасности на протяжении летних каникул.