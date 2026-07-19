В Мордовии прошел конкурс профмастерства следователей республиканского МВД

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия.

По итогам конкурса звание «Лучший по профессии» завоевал старший следователь СУ УМВД России по г. Саранск, второе место присуждено старшему следователю СО ММО МВД России «Краснослободский», третье — следователю СЧ СУ МВД по Республике Мордовия.

Победителю и призерам конкурса вручены грамоты.

По информации пресс-службы ведомства, победитель конкурса, старший следователь СУ УМВД России по г. Саранск, в августе представит Республику Мордовия на всероссийском этапе конкурса профмастерства в Екатеринбурге.