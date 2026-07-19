21 июля в Саранске будет ограничено движение транспорта

В Саранске 21 июля с 10:00 до 14:00 будет временно ограничено движение транспорта на Ключаревском шоссе, от Юго-Западного шоссе до остановки общественного транспорта рядом с кладбищем №2. Это сделано для обеспечения безопасности граждан и организации движения во время Крестного хода, посвященного Казанской иконе Божией Матери. Транспортные средства коммунальных и аварийных служб будут исключением.

Крестный ход пройдет по следующим маршрутам:

- тротуар улицы Коваленко от храма Казанской иконы Божией Матери (ул. Коваленко, д. 49А) до улицы Победы;

- тротуар Юго-Западного шоссе от улицы Победы до Ключаревского шоссе;

- проезжая часть Ключаревского шоссе от Юго-Западного шоссе до остановки общественного транспорта рядом с кладбищем №2.