В Мордовии до конца года благоустроят 33 общественных территории

Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск.

Глава республики Артём Здунов отметил в социальных сетях, что в каждом районе Мордовии появится своё уникальное место, которое станет точкой притяжения для людей всех возрастов. По его словам, на этих площадках всегда царит атмосфера веселья и семейного уюта.

За последние пять лет в регионе благоустроено 177 общественных пространств. Эти масштабные работы стали возможными благодаря Народной программе «Единой России», национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и поддержке местного бизнеса.

Все проекты разрабатывались с учётом пожеланий местных жителей, которые собирались на встречах с горожанами и сельчанами.