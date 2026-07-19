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НовостиОбщество19 июля 2026 9:18

В Мордовии до конца года благоустроят 33 общественных территории

На объектах по всей республике появятся площадки для проведения сезонных мероприятий, прогулочные дорожки, террасы, веранды, ландшафтные зоны, детские игровые и спортивные площадки, а также локальное освещение
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск.

Глава республики Артём Здунов отметил в социальных сетях, что в каждом районе Мордовии появится своё уникальное место, которое станет точкой притяжения для людей всех возрастов. По его словам, на этих площадках всегда царит атмосфера веселья и семейного уюта.

За последние пять лет в регионе благоустроено 177 общественных пространств. Эти масштабные работы стали возможными благодаря Народной программе «Единой России», национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и поддержке местного бизнеса.

Все проекты разрабатывались с учётом пожеланий местных жителей, которые собирались на встречах с горожанами и сельчанами.