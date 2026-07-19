Губернатор Олег Мельниченко посетил Городищенский район

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

В ходе визита он осмотрел посевные площади и вручил региональные награды руководителям и сотрудникам, отличившимся в своей работе.

КФХ Приходько занимается выращиванием зерновых культур. В текущем году посевные площади хозяйства составляют 5913 гектаров, включая пшеницу, ячмень, кукурузу, овес, тритикале, горох, подсолнечник и кормовые культуры. На базе хозяйства функционирует логистический центр, предназначенный для сушки и хранения семян зерновых, зернобобовых и технических культур с целью их дальнейшей переработки и реализации, включая экспорт.

ООО «СемАгро» специализируется на выращивании подсолнечника, занимая площадь около 1300 гектаров. Помимо подсолнечника, предприятие также выращивает пшеницу, кукурузу, овес, просо, рапс и лен.

Губернатор выразил благодарность аграриям за их вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, вручая им награды.

Кроме того, глава региона посетил школу в селе Канаевка, где в настоящее время проводится капитальный ремонт. Степень готовности объекта составляет около 80%.

Олег Мельниченко подчеркнул, что все ремонтные работы должны быть завершены к августу, чтобы учащиеся и педагоги встретили День знаний в обновленном учебном заведении.

Также губернатор поддержал инициативу главы Городищенского района и директора школы по созданию агроклассов. Он отметил, что это позволит учащимся получить представление о работе передовых сельскохозяйственных предприятий, что в будущем поможет им осознанно подойти к выбору профессии.