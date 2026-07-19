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НовостиОбщество19 июля 2026 7:08

В пензенском перинатальном центре открылась «Школа материнства»

Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Охрана материнства и детства» национального проекта «Семья»
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

Проект создан для психологической и практической поддержки будущих мам, находящихся в отделении патологии беременности. Программа занятий адаптирована под актуальные потребности беременных. Раз в неделю специалисты центра проводят лекции и мастер-классы по ключевым аспектам подготовки к рождению ребенка.

Заведующая женской консультацией перинатального центра Людмила Косова сообщила, что занятия будут проводиться для женщин, находящихся в отделении патологии. Каждую неделю врачи будут отвечать на вопросы будущих мам, а неонатологи организуют практические занятия по уходу за младенцем.

В Пензе действуют образовательные площадки «Школ материнства», предоставляющие комплексную поддержку женщин на всех этапах — от планирования беременности до воспитания ребенка. Занятия проходят в женских консультациях и детских поликлиниках города.

Информацию о графиках работы школ можно найти на сайтах соответствующих медицинских учреждений.