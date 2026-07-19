Артем Здунов обсудил сохранение мордовской культуры с Юрием Мишаниным

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

Юрий Мишанин выразил благодарность главе региона за поддержку организации и личное участие в её деятельности.

Напомним, в 2021 году по инициативе Артёма Здунова была разработана и принята республиканская программа по развитию мордовской культуры и национальных языков. Программа стала важным шагом в систематической работе по сохранению национального наследия.

2026 год в России объявлен Годом единства народов. Одной из ключевых задач государственной политики является сохранение этнокультурного разнообразия и укрепление единства российской нации.

Артём Здунов подчеркнул важность сохранения языков и традиций. Он отметил, что необходимо стремиться к тому, чтобы дети слышали родной язык от родителей и учителей, разговаривали на нём и передавали его своим потомкам.