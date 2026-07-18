В Пензенской области женщине грозит суд за фиктивную регистрацию в доме иностранца

Как отмечает пресс-служба регионального УМВД, в результате расследования уголовного дела сотрудники полиции собрали все необходимые материалы, доказывающие вину гражданки.

В ходе допроса она пояснила, что сожительствует с гражданином ближнего зарубежья. Вместе они проживали в квартире сестры мужчины, у которого заканчивался срок постановки на миграционный учет по месту пребывания. Ранее иностранцу в этом вопросе помогала его сестра. Однако на этот раз она не смогла оказать помощь.

После этого злоумышленница решила зарегистрировать мужчину в имеющемся у нее доме, хотя понимала и достоверно знала, что в данном доме он проживать не будет.

Сожители предоставили в МФЦ документы, которые были необходимы для постановки на миграционный учет.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд. Женщине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.