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НовостиПроисшествия18 июля 2026 12:28

В Пензенской области женщине грозит суд за фиктивную регистрацию в доме иностранца

В отделе дознания МО МВД России «Никольский» окончено уголовное дело, возбужденное в отношении местной жительницы 1975 года рождения по ст. 322.3 УК РФ
Виктор ВИКТОРОВ

Как отмечает пресс-служба регионального УМВД, в результате расследования уголовного дела сотрудники полиции собрали все необходимые материалы, доказывающие вину гражданки.

В ходе допроса она пояснила, что сожительствует с гражданином ближнего зарубежья. Вместе они проживали в квартире сестры мужчины, у которого заканчивался срок постановки на миграционный учет по месту пребывания. Ранее иностранцу в этом вопросе помогала его сестра. Однако на этот раз она не смогла оказать помощь.

После этого злоумышленница решила зарегистрировать мужчину в имеющемся у нее доме, хотя понимала и достоверно знала, что в данном доме он проживать не будет.

Сожители предоставили в МФЦ документы, которые были необходимы для постановки на миграционный учет.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд. Женщине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.