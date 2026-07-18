Бастрыкин поручил доложить ему о травмировании ребенка в пензенском детском саду

В социальных сетях появилась информация о травме двухлетнего мальчика в частном детском саду Пензы. Инцидент произошел в июле этого года во время прогулки на территории учреждения. Ребенок получил травму, после чего был госпитализирован и ему потребовалось хирургическое вмешательство.

Следственное управление Следственного комитета России по Пензенской области начало процессуальную проверку по данному факту.

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета Российской Федерации, поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Пензенской области Ивану Свечникову представить отчет о результатах проверки и установленных обстоятельствах.