Олег Мельниченко акцентировал внимание на патриотической работе с молодежью

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Губернатор Олег Мельниченко подчеркнул важность вовлеченности населения в этот процесс, отметив, что чем больше людей участвует, тем эффективнее результаты.

Комплекс мер, действующих в регионе, направлен на выявление и устранение факторов, способствующих безнадзорности и правонарушениям среди молодежи. Особое внимание уделяется рейдам по местам массового скопления молодых людей, где продаются алкоголь, табак и электронные сигареты.

Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов сообщил, что за первое полугодие 2026 года было проведено более 9300 межведомственных рейдов, в результате которых выявлено 282 нарушения, включая 192 случая ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей по воспитанию детей.

Военно-патриотическое воспитание является ключевым направлением воспитательной работы в регионе. В этой деятельности участвуют более 80 тысяч детей и подростков. Губернатор положительно оценил опыт региона в проведении Всероссийской игры «Семейная Зарница», в которой приняли участие более 300 семей.

Олег Мельниченко поручил проводить патриотическую работу с молодежью совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО), максимально взаимодействуя с его региональным отделением. Также было предложено включить в деятельность РВИО региональное молодежное движение «Росток».

Глава региона распорядился активнее сотрудничать с участниками регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, с которыми он познакомился на молодежном форуме «Команда губернатора» в Спасском районе. Олег Мельниченко отметил, что эти ребята являются опорой и могут быть привлечены к спасательным работам в случае необходимости.

Губернатор также обратил внимание на формат «Разговоры о важном», который популярен в образовательных учреждениях, призвав не формализовать мероприятия, а делать их значимыми и интересными для молодежи.