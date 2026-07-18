В Мордовии проводится проверка по факту гибели мужчины при пожаре в квартире

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ.
После ликвидации пожара сотрудники регионального МЧС в квартире обнаружили тело 61-летнего хозяина жилища.
По данному факту следователем Ардатовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Республике Мордовия проводится процессуальная проверка.
Следователем осмотрено место происшествия, каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.
В рамках проверочных мероприятий следствием выясняются обстоятельства происшествия. Точная причина пожара будет установлена после проведения соответствующих исследований. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.