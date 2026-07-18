НовостиПроисшествия 18 июля 2026 10:43

В Мордовии проводится проверка по факту гибели мужчины при пожаре в квартире

Сообщение о возгорании в квартире многоэтажного дома в поселке Атяшево поступило в правоохранительные органы в ночь на 17 июля