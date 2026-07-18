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НовостиПроисшествия18 июля 2026 10:43

В Мордовии проводится проверка по факту гибели мужчины при пожаре в квартире

Сообщение о возгорании в квартире многоэтажного дома в поселке Атяшево поступило в правоохранительные органы в ночь на 17 июля
Виктор ВИКТОРОВ

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ.

После ликвидации пожара сотрудники регионального МЧС в квартире обнаружили тело 61-летнего хозяина жилища.

По данному факту следователем Ардатовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Республике Мордовия проводится процессуальная проверка.

Следователем осмотрено место происшествия, каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

В рамках проверочных мероприятий следствием выясняются обстоятельства происшествия. Точная причина пожара будет установлена после проведения соответствующих исследований. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.