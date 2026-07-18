Олег Денисов поздравил Геннадия Тамбовцева с 75-летием

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Геннадий Петрович Тамбовцев родился в 1951 году в рабочем поселке Башмаково Пензенской области. Он служил в Вооруженных Силах СССР и России, участвовал в охране порядка на Кавказе, включая Баку и зону Нагорно-Карабахского конфликта. За свою службу он получил множество наград, включая медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью» I степени и Почетный знак Губернатора Пензенской области «Во славу земли Пензенской».

Тамбовцев посвятил свою научную карьеру изучению истории родного края и военной истории. В течение более чем 20 лет он работал над восстановлением и увековечением памяти о подвиге 61-й стрелковой дивизии 1-го формирования, которая формировалась и действовала на территории региона. На основе архивных материалов, найденных в Центральном архиве Министерства обороны РФ, в 2010 году он опубликовал монографию «У истоков Победы», в которой подробно описан боевой путь дивизии, ее действия в первые месяцы войны и подвиги солдат и офицеров в июле-августе 1941 года в боях против немецко-фашистских захватчиков под Рогачевом и Жлобином.

Геннадий Петрович является автором множества монографий и научных публикаций.

Глава города выразил благодарность Почетному гражданину за его вклад в сохранение исторической памяти и воспитание молодежи, а также вручил ему подарки. Он пожелал Тамбовцеву крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.