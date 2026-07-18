Пензенские супруги задержаны за кражу в магазине

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В полицию Пензы обратился директор продуктового магазина, который сообщил о краже продуктов на сумму около 13 000 рублей.

Злоумышленниками оказались супруги, родившиеся в 2001 и 2003 годах. Они набрали товары в корзину и попытались оплатить их на кассе самообслуживания по заниженным ценам.

Подозреваемые признались в содеянном. Похищенное было обнаружено и изъято полицией.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Супругам грозит до пяти лет лишения свободы.