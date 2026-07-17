Глава Мордовии открыл выставку Степана Эрьзи в Москве

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

15 июля в Москве, в Новой Третьяковке, состоялось открытие выставки работ скульптора Степана Эрьзи.

На церемонии открытия выступил Глава Мордовии Артём Здунов. Он выразил благодарность организаторам и гостям за участие в этом значимом культурном событии.

Здунов отметил, что в этом году отмечается 150 лет со дня рождения Степана Дмитриевича Эрьзи, и подчеркнул масштабность программы, включающей выставки, экскурсии, конференции и фестивали. Глава республики подчеркнул важность межмузейного проекта «Степан Эрьзя — скульптор мира», который связывает три музея.

Выставка началась 31 марта в Русском музее в Санкт-Петербурге, а теперь её принимает Третьяковка. На открытии присутствовали высокопоставленные гости, включая министра здравоохранения Михаила Мурашко, заместителя председателя Совета Федерации Инну Святенко, официального представителя МИД Марию Захарову, президента Российской академии художеств Василия Церетели и других.

Мурашко отметил важность культурных мероприятий для здоровья и выразил восхищение творчеством Эрьзи, подчеркнув его способность сохранять любовь к красоте несмотря на трудности. Святенко выразила радость за москвичей и гостей столицы, которые смогут увидеть работы мастера.

Епископ Кронштадтский Вениамин поблагодарил за приглашение и отметил, что культура объединяет людей, а Эрьзя внёс вклад в мировую культуру. Врио директора Третьяковки Татьяна Юденкова выразила восхищение творчеством скульптора и отметила значимость выставки в год 170-летия галереи.

Выставка в Новой Третьяковке продлится до 11 октября, а финальный этап состоится в ноябре в Саранске.