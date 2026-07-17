Продолжаются поиски пропавшего уроженца Саранска

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия.

Отдел полиции №4 Управления МВД России по городу Саранск ищет пропавшего без вести Геннадия Николаевича Николаева, 1960 года рождения, уроженца Саранска.

Мужчина ушел из дома утром 28 октября 2017 года. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Особые приметы: рост 175 см, худощавое телосложение, седые короткие волосы, серые глаза, носит усы. Также он хромает на левую ногу.

Если у вас есть информация о местонахождении Геннадия Николаева, пожалуйста, свяжитесь с полицией по телефонам: 8 (8342) 29-77-44, 29-77-07 или наберите 102.