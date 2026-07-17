Пензенцы участвуют в окружном этапе «Зарницы 2.0» в Оренбуржье

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

В Оренбургской области открылся пятый окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

Команду Пензенской области в полуфинале представят два коллектива, ставших лучшими на региональном уровне. В средней возрастной группе выступит команда «Росич 58» из Бессоновского района, а в специальной категории — команда Многопрофильного колледжа ПГУ «Ратник ПГУ».

Сергей Зиновьев, председатель Совета регионального отделения «Движения первых» Пензенской области, обратился к командам с напутствием: «За вами стоят ваши школы, ваш район и весь сурский край. Играйте честно, помогайте друг другу и помните, что «Зарница» — это не только спорт высоких достижений, но и школа жизни, где формируется настоящий характер и любовь к Родине».

Окружной этап продлится с 16 по 22 июля. В соревнованиях примут участие отряды средней возрастной категории (11–13 лет) и специальной категории — юноши и девушки от 18 до 23 лет.

Участники продемонстрируют свои навыки в различных дисциплинах, включая тактическую медицину, огневую и тактическую подготовку, радиационную, химическую и биологическую защиту, выживание в экстремальных условиях, инженерное оборудование и маскировку позиций. Для средней возрастной категории кульминацией станет финальный бой, а для специальной категории — военно-тактическая игра на местности и также финальный бой. Кроме того, состоятся индивидуальные испытания для командиров, связистов, сапёров, военкоров, медиков, операторов БПЛА и штурмовиков.

Организаторы подготовили для участников экскурсии, вечерние мероприятия, встречи с гостями и тематические площадки, где можно узнать больше об истории игры, поддержать товарищей, поучаствовать в добрых делах и творческих мастер-классах.

Победители и призёры будут объявлены на торжественной церемонии закрытия. Лучшие команды Приволжского федерального округа получат возможность продолжить участие во всероссийском финале «Зарницы 2.0».