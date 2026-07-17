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НовостиЗдоровье17 июля 2026 10:29

В Тамалинской больнице продолжается капитальный ремонт поликлиники

Обновление учреждения стало возможным благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения на 2021 – 2030 годы», национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и народной программе партии «Единая Россия»
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

Директор больницы Вадим Суслин сообщил, что строители завершают обновление помещений второго этажа третьего блока. Во врачебных кабинетах уже практически закончены отделочные работы, устанавливаются современные подвесные потолки. Особое внимание уделяется безопасности и доступности: ведется укладка напольной плитки на лестничных маршах.

Также на объекте монтируется система видеонаблюдения для защиты пациентов и персонала, а также автоматическая пожарная сигнализация в соответствии с требованиями безопасности.

Ремонт является частью системной работы по обновлению инфраструктуры здравоохранения. Создание современной и комфортной среды направлено на улучшение доступности и качества медицинской помощи.

Андрей Викторович подчеркнул, что больница преображается с каждым днем. Ремонт позволит создать комфортные условия для жителей и медицинского персонала, повысив качество первичной медико-санитарной помощи.