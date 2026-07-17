В Пензенской области проводится проверка по факту гибели мужчины

Сердобский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Пензенской области начал проверку по факту смерти 66-летнего мужчины. Вечером 16 июля его тело было найдено в реке Хопер в селе Зубрилово Тамалинского района местным жителем.

Мужчина проживал один. 8 июля его знакомая сообщила в полицию, что он не появлялся дома с 7 июля. Следователь осмотрел место происшествия и не обнаружил на теле погибшего телесных повреждений. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время проводятся мероприятия по выяснению всех обстоятельств произошедшего. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.

Сотрудники следственного управления напоминают жителям Пензенской области о необходимости соблюдать осторожность при купании: не купаться в состоянии опьянения, при плохом самочувствии и в необорудованных для этого местах.