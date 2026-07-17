В Мордовии после ДТП на трассе М-5 «Урал» три человека получили травмы

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия.

16 июля на 451 км автодороги М-5 «Урал» «Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск», подъезд к г. Саранск, 56-летний мужчина, управляя автомашиной «Иксайт Икс-Кросс 7», не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение с последующим столкновением с движущейся во встречном направлении автомашиной «УАЗ» под управлением 63-летнего мужчины.

В результате ДТП водители автомашин и 45-летний пассажир «УАЗ» с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение. Водители трезвы.