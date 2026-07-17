Пензенцам рассказали, как в регионе следят за качеством питьевой воды

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Специалисты ООО «Горводоканал» регулярно проверяют качество питьевой воды на всех этапах её очистки. Они проводят эти проверки дважды в день, а по некоторым параметрам — каждый час.

Качество природной воды поддерживается на стабильном уровне, и все показатели соответствуют санитарным нормам, что подтверждает её безопасность. «Отклонения в качестве воды могут возникать во время весеннего паводка и цветения водоёма, но очистные сооружения Горводоканала эффективно обрабатывают воду, включая ту, что не соответствует стандартам, доводя её до гигиенических норм», — отметил Александр Флягин, директор по качеству ООО «Горводоканал».

Процесс очистки начинается с первичного хлорирования воды. Затем в неё добавляют реагенты для осаждения взвешенных частиц и загрязнений. После этого вода поступает в горизонтальные отстойники, где примеси оседают. Осветлённая вода проходит фильтрацию. Во время паводка процесс фильтрации ускоряется, и промывка фильтрующего слоя происходит каждые 24 часа, а при необходимости — каждые 12 часов. После фильтрации вода снова подвергается хлорированию и только потом поступает к потребителям.