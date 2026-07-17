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НовостиОбщество17 июля 2026 8:54

Олег Мельниченко провел смотр мобильных огневых групп

Тренировочные выступления на полигоне бойцов подразделений БАРС представил главе региона недавно назначенный полномочный представитель губернатора по вопросам территориальной обороны Геннадий Хватов
Виктор ВИКТОРОВ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Мобильные огневые группы будут обеспечивать защиту воздушного пространства Пензенской области от вражеских беспилотных летательных аппаратов. Группам переданы спецавтомобили высокой проходимости, оснащенные всем необходимым для борьбы с БПЛА.

«В составе групп – наши резервисты, заключившие контракты с Минобороны РФ и выполняющие служебные задачи непосредственно на территории родного региона, – отметил Олег Мельниченко. – Большинство из них уже имеют достойную подготовку, но абсолютно все продолжают оттачивать профессиональные навыки под руководством опытных наставников – преподавателей Пензенского артиллерийского инженерного института».

«Главная задача мобильных огневых групп – защита людей и ключевых объектов на границе региона и подступах к областному центру», – подытожил он.