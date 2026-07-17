Олег Мельниченко провел смотр мобильных огневых групп

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Мобильные огневые группы будут обеспечивать защиту воздушного пространства Пензенской области от вражеских беспилотных летательных аппаратов. Группам переданы спецавтомобили высокой проходимости, оснащенные всем необходимым для борьбы с БПЛА.

«В составе групп – наши резервисты, заключившие контракты с Минобороны РФ и выполняющие служебные задачи непосредственно на территории родного региона, – отметил Олег Мельниченко. – Большинство из них уже имеют достойную подготовку, но абсолютно все продолжают оттачивать профессиональные навыки под руководством опытных наставников – преподавателей Пензенского артиллерийского инженерного института».

«Главная задача мобильных огневых групп – защита людей и ключевых объектов на границе региона и подступах к областному центру», – подытожил он.