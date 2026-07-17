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НовостиЗдоровье17 июля 2026 8:20

Пензенские полицейские сдали кровь в рамках донорской акции

Правоохранители принимают в ней участие систематически
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

В Пензенской области прошла очередная акция «Донор в погонах».

В ней приняли участие 55 сотрудников регионального управления МВД. Для полицейских участие в таких мероприятиях стало доброй традицией. У здания УМВД России по Пензе собрались как опытные, так и начинающие доноры.

Перед сдачей крови участники прошли анкетирование, медицинский осмотр и экспресс-тесты. Они отметили, что донорство важно для них как способ проявить неравнодушие и помочь людям, что является основной задачей полиции.

Акция пополнила запасы крови в регионе и стала примером для общества, побуждая других к участию в донорстве ради спасения жизней.