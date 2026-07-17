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НовостиСпорт17 июля 2026 7:54

Олег Денисов поздравил Петра Кочеткова с победой в Кубке Стэнли

Глава города пожелал спортсмену дальнейших успехов и побед как на льду, так и в жизни
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Олег Денисов встретился с хоккеистом Петром Кочетковым. На встрече также присутствовали супруга спортсмена София, руководитель ЛХК «Застава» Андрей Малов и главный тренер команды Никита Перекусихин.

В этом году Петр Кочетков, вратарь клуба «Каролина Харрикейнз», стал первым пензенским хоккеистом, завоевавшим Кубок Стэнли. Его имя выгравировано на трофее.

Олег Денисов отметил, что победа Кочеткова – результат мастерства, труда и дисциплины. Он выразил восхищение и гордость за город и хоккейную школу.

Градоначальник вручил Петру Почетную грамоту за вклад в развитие хоккея, воспитание молодых спортсменов и честь города.