Олег Денисов посетил улицу Арбековскую

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Тротуар протянется почти на 3 километра, его ширина составит 1,5 метра. Подходы к переходам и остановки будут заасфальтированы.

Микрорайон активно застраивается в последние годы. По словам градоначальника, жители часто обращались с просьбами по поводу этой улицы. Теперь местным жителям будет удобнее и безопаснее добираться до школы, магазинов и остановок.

Работы начались на прошлой неделе. На одном из участков уже выровняли грунт и установили бордюрный камень. Завершение работ запланировано на 1 сентября.

Глава города отметил, что машины на Арбековской движутся слишком быстро. Он поручил управлению ЖКХ пересмотреть организацию дорожного движения, установить дополнительные знаки и, возможно, искусственные неровности для снижения риска ДТП.

Также начались работы по обновлению тротуаров на улицах 65-летия Победы и Коммунистической, в планах – улица Плеханова. Общая площадь ремонта превысит 25 тысяч квадратных метров. Ремонт стал возможен благодаря поддержке губернатора Олега Мельниченко, который выделил из регионального бюджета около 100 млн рублей.