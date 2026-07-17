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НовостиНедвижимость17 июля 2026 6:49

Сотрудники «Горводоканала» завершили работы на сетях на улице Клары Цеткин

Были обновлены девять метров трубы и две запорные арматуры диаметром 1000 мм, что повысит надежность и стабильность работы системы водоснабжения.
Анна ЧЕРНАЯ

ООО «Горводоканал» успешно завершил работы по замене дефектного участка напорного коллектора диаметром 1200 мм на улице Клары Цеткин.

Также продолжаются работы по инвестиционной программе 2026 года. На улице Ягодной ведется реконструкция водопровода протяженностью 459 метров диаметром 200 мм. На данном этапе уже проложено 300 метров трубы, и работы планируется завершить в ближайшее время.

В микрорайоне Ахуны (СК «Семейный») на втором этапе реконструкции прокладывается около 650 метров трубопровода. После завершения этого этапа начнется строительство камеры для переключения, что позволит обеспечить бесперебойную подачу воды.

Эти мероприятия являются частью инвестиционной программы ООО «Горводоканал», направленной на повышение надежности коммунальной инфраструктуры, улучшение качества услуг и создание комфортных условий для жителей города.