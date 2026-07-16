14 пензенских школьников примут участие в финале «Большой перемены»

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

В финале примут участие 700 школьников из 5-7 классов со всей России и 250 участников международного трека.

Из Пензенской области в финал вышли 14 талантливых учеников, которые будут представлять регион на всероссийском уровне. Среди них: Лапшина Ксения из школы № 43 г. Пензы; Кардашова Мария, Веряскина Ксения и Молчанов Михаил из школы № 60 г. Пензы; Щетинин Андрей из школы № 9 г. Сердобска; Салдаева Анна из школы № 5 г. Кузнецка; Наземнов Александр из школы им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное; Березина Кира из школы № 16 г. Кузнецка; Архипкина Ульяна из школы с. Старая Андреевка Неверкинского района; Акимова Вероника из Лицея современных технологий управления № 2 г. Пензы; Ефимов Иван из школы № 27 г. Пензы; Веденяпина Мария из школы № 79 г. Пензы; Веласкез Леонардо из Академического лицея № 14 г. Пензы

Финальные испытания пройдут в Красноярске с 29 июля по 5 августа. Победители в категории 5-7 классов получат в награду «Путешествие мечты» – уникальную поездку на поезде из Москвы во Владивосток.

Отдельно стоит отметить вклад педагогов-наставников. Учителям, чьи ученики одержат победу, будет присуждена премия в размере 100 тысяч рублей, а также предоставлена возможность пройти эксклюзивную образовательную программу от партнеров конкурса «Большая перемена».