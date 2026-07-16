В Пензенском педагогическом колледже обновляют учебный корпус

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

В Пензенском социально-педагогическом колледже проходит капитальный ремонт учебного корпуса. Министр образования Пензенской области Лариса Казакова лично проинспектировала ход работ.

В этом году в программу капитального ремонта в регионе вошли 26 образовательных объектов.

Министр образования Лариса Казакова сообщила, что особое внимание уделяется учреждениям среднего профессионального образования. В колледжах, участвующих в проекте, уже второй год проводятся масштабные ремонтные работы. В Пензенском колледже обновляют корпус, где разместятся аудитории по различным направлениям, включая IT, туризм и эксплуатацию беспилотных систем.

Ремонт проводится в корпусе, построенном в 1978 году. Основная цель обновления — обеспечить обучение студентов в две смены и создать современные аудитории с хорошим оборудованием для подготовки квалифицированных специалистов. Особое внимание уделяется зонам подготовки и трансляции материалов.

Директор колледжа Людмила Петрова рассказала, что проект реконструкции предусматривает увеличение учебных площадей и полную подготовку помещений для обучающих классов и мастерских. В аудиториях будут установлены высокие светлые потолки, новые оконные блоки и обновленные полы.

Работы ведутся в хорошем темпе и находятся под постоянным контролем министерства строительства и министерства образования Пензенской области. Ремонт планируют завершить к 20 августа, чтобы колледж был готов к началу нового учебного года.