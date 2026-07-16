Пензенцу грозит лишение свободы за незаконное хранение обреза

В его сарае из металлического ящика полицейские изъяли обрез охотничьего ружья. По заключению эксперта, изъятое оружие является гладкоствольным огнестрельным оружием 16 калибра, переделанным самодельным способом, и пригодно для стрельбы. Злоумышленник пояснил, что обнаружил оружие на территории заброшенного лагеря, когда осуществлял обход лесополосы, так как является работником лесничества. Мужчина решил оставить ружье себе и спрятал в сарае, никому об этом не сообщив.

Уголовное дело с обвинительным постановлением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Полиция напоминает, что лицо, добровольно сдавшее огнестрельное оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождается от. уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.