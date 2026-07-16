Состоялось награждение победителей конкурса «Лучшие товары и услуги Пензенской области»

В регионе прошло торжественное вручение наград предприятиям и организациям, которые стали победителями конкурса «Лучшие товары и услуги Пензенской области». Организатор мероприятия рассмотрел 138 заявок от 51 участника в следующих номинациях: продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, услуги для населения и услуги производственно-технического назначения, изделия народных и художественных промыслов.

По итогам работы экспертной комиссии звание «Лауреат» было присуждено трём видам металлообрабатывающего оборудования: токарным станкам с числовым программным управлением СТ16К25 и СТ16А25, а также вертикальному обрабатывающему центру VTM 9. Данная продукция включена в реестр российской промышленной продукции Минпромторга и соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №719, что подтверждается соответствующим заключением.

Первый заместитель генерального директора компании «СтанкоМашСтрой» Михаил Антонов отметил: «Для нас это не столько грамоты и благодарности, сколько необходимость сделать качество постоянной и неотъемлемой частью нашей жизни. Мы несём ответственность перед клиентами и сотрудниками за продукцию, которую поставляем. Понимаем, что ненадлежащее качество может привести к экономическим и репутационным рискам, а в нашем случае последствия могут быть ещё более серьёзными. Мы не будем снижать темпы работы и продолжим двигаться в этом направлении».

Высокотехнологичная продукция компании «СтанкоМашСтрой», вошедшая в число лидеров, получила «путёвку» на федеральный этап престижного конкурса «100 лучших товаров России».