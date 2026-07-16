Пензенские легкоатлеты завоевали золото и бронзу на первенстве России

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

По информации пресс-службы регионального Минспорта, пензенец Глеб Куликов завоевал золотую медаль в беге на 1500 метров с результатом 3:50.50. Также на этой дистанции выступили Вадим Грошев (3:57.41) и Константин Дергунов (4:01.19).

Бронзовую медаль в эстафетном беге 4×100 метров завоевали Кирилл Никишин, Никита Пищугин, Артём Кондрашов и Данила Холодков с результатом 41.48.

Поздравляем Глеба и его тренера Дениса Башкирцева с победой, а также эстафетную команду и тренеров Анастасию Родионову, Андрея Зинукова, Романа Краснова с бронзовыми наградами!

Подготовка пензенских спортсменов осуществляется в рамках реализации государственной программы «Спорт России».