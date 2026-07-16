В Пензенской области расследуют гибель мужчины во время отдыха на пруду

В Бессоновском межрайонном следственном отделе СК России по Пензенской области начали проверку после смерти 45-летнего мужчины, утонувшего в водоеме. По предварительным данным, вечером 13 июля житель Пензы прыгнул с мостка в пруд в селе Чертково и утонул. Тело было поднято из воды в тот же день водолазами Пензенского пожарно-спасательного центра.

Следователь осмотрел место происшествия и не обнаружил на теле погибшего никаких повреждений. Для выяснения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводятся дополнительные проверки для установления всех обстоятельств случившегося. По итогам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение.

Сотрудники следственного управления напоминают жителям Пензенской области о необходимости соблюдать меры предосторожности при купании: не плавать в нетрезвом состоянии, при ухудшении самочувствия и в местах, не предназначенных для купания.