Олег Мельниченко осмотрел дороги в районах области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Дороги «Кувак-Никольское – Вадинск – Земетчино», «Поим – Башмаково – Земетчино» и «Земетчино – ул. Ленина – ул. Белинского» образуют важный транспортный коридор, который выходит на федеральные трассы М-5 «Урал» и Р-208 «Тамбов – Пенза».

В Вадинском, Земетчинском и Башмаковском районах активно ремонтируют региональные дороги, уделяя особое внимание опорной сети.

За 2025 год было отремонтировано более 31 км региональных дорог: в Башмаковском районе – 6,7 км, в Вадинском – 10 км, в Земетчинском – 5 км. В 2026 году планируется отремонтировать около 21,5 км дорог, из которых 13 км – опорная сеть Земетчинского района.

Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев сообщил, что к концу августа работы на участке в Земетчинском районе будут завершены.

За последние два года на дороге «Кувак-Никольское – Вадинск – Земетчино» были отремонтированы все мостовые сооружения: через реки Нор-Ломовка, Вад, Выша и Ижмора.

Новый мост через реку Ижмора в Земетчинском районе имеет длину более 37 метров и ширину 11 метров после реконструкции. Тротуары обустроены по обеим сторонам моста, в отличие от прежнего состояния.

Обновление моста, который находился в предаварийном состоянии, стало возможным благодаря участию Пензенской области в национальном проекте «Инфраструктура для жизни». В общей сложности на дороге «Кувак-Никольское – Вадинск – Земетчино» было приведено в нормативное состояние более 245 метров мостовых сооружений.

Губернатор Олег Мельниченко подчеркнул, что восстановление мостов является одной из приоритетных задач. «Обновленная дорога с негодным мостом теряет всякий смысл», – отметил он.

Мельниченко добавил, что для успешного выполнения работ необходимо было подготовить проектно-сметную документацию и кадры. «Последние полтора десятка лет в регионе фактически не готовили специалистов по мостостроению, но теперь это направление развивается благодаря колледжу и строительному университету», – сказал он.

Губернатор выразил благодарность Правительству России, Государственной Думе и депутату от региона Игорю Николаевичу Руденскому за поддержку в выделении средств на развитие дорожной сети. «Совместная работа дает достойный результат», – подытожил Мельниченко.