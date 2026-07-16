Олег Мельниченко посетил больницу и техникум в поселке Башмаково

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

В районной больнице он посетил терапевтический корпус, где завершается капитальный ремонт. По словам главы региона, работы планируется завершить в 2026 году. На данный момент третий этаж готов на 20%. В больнице установлено новое диагностическое оборудование, включая маммограф, рентген и флюорограф. Мельниченко отметил, что модернизация больницы позволила повысить качество медицинской помощи, сравняв её с городскими учреждениями.

В техникуме сельского хозяйства губернатор оценил ремонт спортзала и подготовку к строительству нового общежития. Он подчеркнул, что на следующий год общежитие будет введено в эксплуатацию, а также идет ремонт автодрома. Мельниченко высоко оценил озеленение территории учебного заведения, отметив красоту цветочных клумб.

Кроме того, губернатор осмотрел машинотракторный парк предприятия «Башмаковский хлеб», поблагодарив коллектив за вклад в развитие агропромышленного комплекса региона. Он сообщил, что отличившихся работников планируется наградить региональными наградами.