Пензенские аграрии добились урожая молодого картофеля к началу июля

Пензенская область демонстрирует впечатляющие результаты в агропромышленном комплексе. В этом году поля Богословки радуют тружеников «Раздолья» небывалыми темпами: сбор молодого картофеля начался рекордно рано, а урожайность обещает побить предыдущие показатели.

Солнечные поля Богословки сейчас полны ароматов свежей зелени, а главный герой сезона – молодой картофель – уже готов к отправке потребителям. Агрофирма «Раздолье» приступила к сбору урожая пару недель назад, что само по себе является маленьким чудом: золотистые клубни поспели уже в начале июля.

«Погода в нынешнем году была, что называется, картофельная. Много солнца и влаги. Мы используем собственную систему орошения и следим за состоянием культуры при помощи технологий ИИ: мы буквально знаем, как чувствует себя каждый клубень», — сказал Евгений Осьминин, руководитель агрофирмы «Раздолье».

Евгений с гордостью демонстрирует урожай: корнеплоды достигают «товарного размера» и едва помещаются в руке. Это результат не только благоприятных погодных условий, но и внедрения передовых агротехнологий.

«За счет новых технологий посадки, ухода и уборки мы ежегодно повышаем урожайность. Сейчас видим, что она составляет свыше 600 центнеров с гектара — идем на рекорд», — не скрывает радости руководитель агрофирмы.

Свежий картофель из Богословки уже поступил на прилавки пензенских магазинов, таких как «Караван» и «Скидкино». Продукция «Раздолья» также пользуется спросом в соседних регионах и даже в Москве. Особое место в работе агрофирмы занимают партнерские проекты: часть урожая выращивается специально для компании «ПепсиКо» для производства чипсов «Лейз», а также налажено сотрудничество с ООО «Ви Фрай», куда входит популярная сеть «Вкусно — и точка».

В текущем году площади, отведенные под картофель, были увеличены почти вдвое. В долгосрочных планах — введение в севооборот неиспользуемых ранее земель.

На предприятии подчеркивают: проблем с топливом в нынешнем сезоне нет. Уборочная пройдет по намеченному плану. Напомним, что в Пензенской области создан региональный штаб для помощи аграриям, который возглавил лично губернатор Олег Мельниченко.