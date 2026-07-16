Олег Денисов рассказал о проекте «Пензенское лето» на совещании ВАРМСУ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

В среду, 15 июля, состоялось совещание с исполнительными директорами Советов муниципальных образований Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

На совещании выступил глава Пензы Олег Денисов. Он рассказал о проекте «Пензенское лето», который направлен на вовлечение жителей в социально-культурную жизнь города и формирование активной гражданской позиции.

Градоначальник отметил, что проект является важным механизмом взаимодействия власти и общества. Он способствует просвещению населения, укреплению духовно-нравственных ценностей и благоустройству города.

Инициатива реализуется при поддержке главы региона Олега Мельниченко. В рамках проекта проводятся различные мероприятия под открытым небом, такие как open air «Будь в центре», «Литературный привал», «Музыка улицам города», «Танцы на набережной», «Поем вместе» и «Встречи на Суре».

Особое внимание уделяется праздникам двора, в которых участвуют сотрудники администраций и депутаты. Это позволяет наладить прямой диалог с жителями и оперативно решать локальные проблемы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

Олег Денисов подчеркнул, что проект трансформирует понятие досуга в управленческий инструмент, который позволяет муниципалитету слышать население и реагировать на его запросы.

Проект «Пензенское лето» будет продолжен в следующем году, учитывая его востребованность среди жителей.

Начальник отдела по координации деятельности Советов муниципальных образований Мария Юдина отметила высокую значимость проекта. Она выразила уверенность, что опыт Пензы будет полезен другим городам.