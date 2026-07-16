Олег Денисов проверил ход капитального ремонта школ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

В совещании участвовали заместитель начальника городского управления образования Елена Петросова, начальник общего отдела Вера Кузнецова, директора учебных заведений и представители подрядных организаций.

Ремонт школ проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети», а также федеральных и региональных программ «Все лучшее детям».

На ремонт школы №56 выделено более 145 миллионов рублей из различных бюджетов. На стройплощадке работают 46 человек, и готовность объекта составляет 86%. Завершены демонтажные работы и замена оконных блоков, фасад здания находится на завершающей стадии ремонта. Подрядчик также занимается устройством отмостки, входных групп и вентиляционной системы.

Ремонт гимназии «САН» обошелся в около 150 миллионов рублей. На объекте трудятся 42 человека, и выполнено 90,1% от общего объема работ. В гимназии отремонтированы система отопления, отмостка, кровля, фасад здания, а также входные группы и оконные конструкции. Ведутся отделочные работы внутренних помещений.

В рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Пензе» в школе №56 планируется установка системы видеонаблюдения, асфальтирование прилегающей территории и обновление беговой дорожки. В гимназии «САН» будет заменено ограждение, асфальтировано покрытие и обустроены спортивные зоны.

Олег Денисов подчеркнул, что ремонт контролируется регулярно и планируется завершить работы в начале августа. Он отметил, что важно, чтобы дети учились с удовольствием и в комфортных условиях, так как это закладывает основу их будущего.