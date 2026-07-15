Саранский хлебозавод №5 возобновил свою работу

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

В Саранске после двухлетнего перерыва возобновил работу хлебзавод №5, который обеспечивал горожан хлебом с 1972 года. Предприятие вернулось на рынок с продукцией, приготовленной по прежним рецептам. Инвестором проекта выступила Группа компаний «Белевская пастильная мануфактура», которая завершила масштабную реконструкцию производства.

14 июля Глава Мордовии Артём Здунов посетил хлебозавод и осмотрел его производственные мощности. На заводе также налажено производство натуральной яблочной пастилы.

Для восстановления привычного для горожан мокшанского хлеба была проведена значительная работа: одна из двух главных каменных печей полностью восстановлена, что напрямую влияет на вкус и аромат традиционного саранского хлеба.

Артему Здунову сообщили, что завод уже готов выйти на плановую мощность в 30 тонн хлеба в сутки. Планируется, что к 2027 году после ремонта двух печей мощность увеличится до 60 тонн. Завод уже начал выпускать традиционный «белый» хлеб, который скоро появится в продаже. После завершения ремонта агрегата для подовой выпечки будут возобновлены поставки крестьянского хлеба.

Глава республики отметил, что хлеб был очень вкусным.

Новый собственник сохранил почти весь кадровый состав предприятия, насчитывающий около 100 специалистов. Сейчас на заводе работает 140 человек, а в 2027 году планируется расширение штата до 250 человек.

Генеральный директор Саранского хлебозавода Игорь Лях подчеркнул, что для них было важно вернуть городу его любимый хлеб. Он отметил, что сохранены не только стены и оборудование, но и коллектив предприятия.

В будущем завод планирует стать кондитерским комбинатом нового формата, где будут производиться экологически чистые и натуральные продукты, включая пастилу и зефир. Развитие предприятия будет осуществляться в соответствии с принципами креативной экономики, с учетом региональной идентичности, традиций и современных решений.

В рамках визита Глава Мордовии также осмотрел линии по производству яблочной пастилы.