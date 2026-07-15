В Пензе у здания правительства появится сквер

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

В Пензе ведутся работы по благоустройству территории у здания областного правительства. Работы проходят рядом с памятником А.П. Баталину на улице Кирова.

Проект включает следующие этапы: мощение 144 квадратных метров пешеходных дорожек и установку бордюров; ремонт подпорных стенок с отделкой гранитной плиткой; монтаж малых архитектурных форм, скамеек и урн; установку трех парковых светильников для вечернего освещения; озеленение на площади 480 квадратных метров.

На данный момент подрядчик демонтировал тротуарную плитку, подпорную стенку и облицовочные элементы.

Планируется завершить работы до 31 августа текущего года. Заказчиком выступает управление капитального строительства Пензы.