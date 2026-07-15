Устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП в Бековском районе

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Пензенской области.

15 июля в 14:25 в Бековском районе произошло ДТП, унесшее жизни двух человек. На улице Подбеково, напротив дома 105, столкнулись грузовик «МАЗ», за рулем которого находился мужчина 1983 года рождения, и легковой автомобиль «ВАЗ-2104», управляемый мужчиной 1966 года рождения.

В результате аварии водитель и пассажир «ВАЗ-2104», мужчина 1980 года рождения, получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия.

Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства инцидента.