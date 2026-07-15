ГАИ Мордовии прокомментировала тему фиксации нарушений ПДД камерами

В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками Госавтоинспекции Мордовии выявлена публикация пользователя, который сообщает о получении административных штрафов с камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Госавтоинспекция разъясняет: фиксация нарушения камерой – это не автоматическое подтверждение вины, а основание для начала административного производства. Каждый случай детально проверяют: устанавливают, действительно ли было нарушение, корректно ли работало техническое средство, была ли у водителя реальная возможность соблюсти правила.

При оценке учитываются внешние обстоятельства, например, затор или очередь на АЗС, а также иные факторы, влияющие на ситуацию. Если возникают неустранимые сомнения в виновности либо обнаруживаются обстоятельства, исключающие противоправность действий, дело не возбуждают. Рассмотрение ведётся строго по нормам КоАП РФ — без формального подхода, с учётом реальных условий на дороге.

Уважаемые граждане! Госавтоинспекция МВД по Республике Мордовия разъясняет, что каждый факт фиксации административных правонарушений, в том числе на участках автомобильных дорог вблизи автозаправочных станций, рассматривается уполномоченными должностными лицами с учетом действующих правовых норм и всех обстоятельств конкретного дела, и при наличии обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, дело не будет возбуждено.