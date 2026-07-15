Участники конкурса «Лучший токарь» будут соревноваться на пензенских станках

В мероприятии примут участие 14 высококвалифицированных токарей с ведущих промышленных предприятий региона.

С 2025 года конкурс включен в федеральный проект «Человек труда» национального проекта «Кадры». Конкурс включает теоретическую и практическую части. Теоретическая часть состоит из теста на 30 вопросов и решения кейсов, а практическая – из 5 модулей. Участники получат заготовку и чертеж детали, на основе которых им предстоит самостоятельно определить параметры задания и выполнить модули. Порядок выполнения заданий участники выбирают самостоятельно.

Практическая часть конкурса пройдет на станках пензенского производства. Лауреаты, занявшие 2 и 3 места, получат дипломы и денежные призы в размере 265 тысяч и 173 тысяч рублей соответственно. Победитель конкурса, который получит 460 тысяч рублей, представит Пензенскую область на федеральном этапе, который состоится 4 сентября в Пензе. На федеральном этапе за главный приз в 1 миллион рублей будут соревноваться 22 специалиста из различных регионов России.

Заявки на участие принимаются до 21 июля включительно на платформе «Работа России».