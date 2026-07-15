В Пензе за удар соседки бутылкой девушка может лишиться свободы

Дознавателями отдела полиции № 3 УМВД России по городу Пензе завершено уголовное дело, возбужденное в отношении пензячки 1999 года рождения по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ.

Полицейские выяснили, что, придя домой, подозреваемая направилась к соседке забрать свою музыкальную колонку, которую давала во временное пользование.

Как отмечает пресс-служба регионального УМВД, в комнате соседки девушка увидела ее гостей, которые употребляли спиртное из кружек девушки, хранившихся на общей кухне квартиры. Обвиняемой не понравилось, что они взяли ее имущество без разрешения, и она попросила соседку вернуть посуду на место.

Словесный конфликт сопровождался обоюдными нелестными высказываниями. В ходе ссоры, разозлившись, злоумышленница стеклянной бутылкой из-под спиртного нанесла потерпевшей один удар в область головы.

После этого пострадавшая обратилась в полицию.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, направлено в суд. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.