Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 июля 2026 9:39

В Пензе за удар соседки бутылкой девушка может лишиться свободы

Вернувшись домой, она увидела, что из ее посуды, взятой без разрешения на общей кухне, гости соседки распивали спиртное
Виктор ВИКТОРОВ

Дознавателями отдела полиции № 3 УМВД России по городу Пензе завершено уголовное дело, возбужденное в отношении пензячки 1999 года рождения по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ.

Полицейские выяснили, что, придя домой, подозреваемая направилась к соседке забрать свою музыкальную колонку, которую давала во временное пользование.

Как отмечает пресс-служба регионального УМВД, в комнате соседки девушка увидела ее гостей, которые употребляли спиртное из кружек девушки, хранившихся на общей кухне квартиры. Обвиняемой не понравилось, что они взяли ее имущество без разрешения, и она попросила соседку вернуть посуду на место.

Словесный конфликт сопровождался обоюдными нелестными высказываниями. В ходе ссоры, разозлившись, злоумышленница стеклянной бутылкой из-под спиртного нанесла потерпевшей один удар в область головы.

После этого пострадавшая обратилась в полицию.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, направлено в суд. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.