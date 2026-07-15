В ДТП в Бессоновском районе погиб пешеход

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Пензенской области.

15 июля около 10:00 на 617-м километре трассы М5 «Урал» произошло столкновение трёх автомобилей: «КАМАЗ» с прицепом, «СКАНИЯ» с полуприцепом и «ЛАДА ГРАНТА». Водители транспортных средств — мужчины 1987, 1976 и 1958 годов рождения соответственно.

В результате аварии погибла женщина-пешеход 1946 года рождения.

Как сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пензенской области, сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют все детали произошедшего.