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НовостиОбщество15 июля 2026 7:40

В Никольске по нацпроекту построили современную детскую площадку

Она появилась в сквере «Бриз»
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: Министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

Фото: Министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни», запущенный Президентом России Владимиром Путиным, помог создать в Никольске дополнительное место для активного детского отдыха.

Новый игровой комплекс стал частью масштабного обновления сквера «Бриз». В рамках проекта также планируется установка ограждений, лавочек и других элементов благоустройства.

Сквер «Бриз» был выбран для благоустройства по итогам Всероссийского онлайн-голосования, проведенного в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году.