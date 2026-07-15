В Никольске по нацпроекту построили современную детскую площадку

Фото: Министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни», запущенный Президентом России Владимиром Путиным, помог создать в Никольске дополнительное место для активного детского отдыха.

Новый игровой комплекс стал частью масштабного обновления сквера «Бриз». В рамках проекта также планируется установка ограждений, лавочек и других элементов благоустройства.

Сквер «Бриз» был выбран для благоустройства по итогам Всероссийского онлайн-голосования, проведенного в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году.