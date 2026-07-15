Олег Мельниченко провел первое заседание областного штаба по уборочной кампании

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Начало уборочной кампании планируется в ближайшие 7–10 дней. Агропромышленному комплексу области предстоит собрать урожай с площади более 782 тысяч гектаров.

Олег Мельниченко отметил, что в первый месяц уборочной кампании сельхозпредприятиям потребуется 12,4 тысячи тонн дизельного топлива и 700 тонн бензина. На данный момент запасы топлива достаточны: имеется более 8 тысяч тонн дизтоплива и 300 тонн бензина.

Губернатор подчеркнул, что работа ведется по графику. Министерство сельского хозяйства области осуществляет мониторинг цен на топливо по поручению главы региона. Мельниченко призвал оперативно сообщать в УФАС о нарушениях.

На встрече также обсуждались местные вопросы. Губернатор напомнил главам районов, что уборочная кампания требует слаженной работы и оперативного решения проблем. В случае возникновения непредвиденных ситуаций, связанных с топливом, необходимо немедленно информировать министра Калентьева или председателя правительства Николая Симонова.