Олег Денисов оценил ход строительства бассейна в Заре

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

В совещании также участвовали временно исполняющий обязанности председателя Пензенской городской Думы Сергей Васянин, заместитель главы администрации города Ильдар Усманов, глава Октябрьского района Пензы Артем Садовов, и.о. начальника управления капитального строительства Илья Киселев, а также представители подрядных компаний.

На данный момент завершаются работы по забивке десятиметровых свай, и начинается подготовка основания для бассейна. После заливки монолитной плиты специалисты начнут монтировать инженерные сети и металлические конструкции здания. Для своевременного запуска систем отопления будет установлена котельная.

Проект предусматривает использование готовых заводских конструкций для каркаса, что значительно ускоряет монтаж без ущерба для надежности здания.

Все необходимые строительные материалы уже доставлены на площадку.

Глава города подчеркнул, что строительство ведется строго по графику, и нет угрозы срыва сроков. Подрядчик работает без выходных, используя все доступные ресурсы.

Сборку модульной конструкции планируется завершить в сентябре, а ввод объекта в эксплуатацию — в декабре текущего года.

Строительство бассейна осуществляется в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».