Пензенец придушил соперника, женившегося на бывшей девушке «местного Отелло»

В МО МВД России «Нижнеломовский» молодой человек 2000 года рождения сообщил, что знакомый угрожал ему убийством и душил.

Полицейские задержали подозреваемого. Гражданин 1999 года рождения рассказал, что позвонил потерпевшему и предложил встретиться для выяснения отношений по поводу девушки.

В ходе беседы между молодыми людьми возникший словесный конфликт сопровождался взаимными нелестными высказываниями. Подозреваемый был огорчен тем, что его бывшая девушка вышла замуж за потерпевшего. Не справившись с эмоциями, подозреваемый схватил соперника и придушил его руками, высказывая угрозу убийством.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.