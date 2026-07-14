Глава Мордовии поздравил работников «Почты России» с профессиональным праздником

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

Артем Здунов выразил благодарность почтальонам за их честный и самоотверженный труд. В Мордовии функционируют 335 почтовых отделений, которые при поддержке Правительства России превращаются в многофункциональные центры, предоставляющие широкий спектр услуг.

Свыше 70 тысяч жителей республики получают через почтовые отделения пособия и пенсии. «Почта России» активно внедряет цифровые сервисы, что значительно ускоряет обслуживание клиентов. Почтовые отделения сотрудничают с интернет-магазинами и маркетплейсами, а также имеют мобильное приложение для отслеживания отправлений и заказа курьерской доставки.

Программа модернизации сельских почтовых отделений, инициированная Президентом России Владимиром Путиным, привела к обновлению 33 отделений на сумму около 200 миллионов рублей. Планируется модернизировать еще 26 объектов.

В декабре прошлого года были внесены изменения в Закон Республики Мордовия «О налоге на имущество организаций», продлив налоговую льготу для организаций почтовой связи на период с 2026 по 2028 годы. Высвобожденные средства будут направлены на повышение заработной платы сотрудников.

За первое полугодие зарплата почтовиков выросла, но Глава республики отметил, что этот вопрос остается на контроле. Владимир Чибиркин, Председатель Госсобрания РМ, подчеркнул важность «Почты России» как одной из старейших служб страны и поблагодарил ветеранов за передачу опыта молодым сотрудникам.

Наталья Санина, Министр цифрового развития и массовых коммуникаций Мордовии, рассказала, что первое почтовое отделение в Мордовии появилось в 1591 году в Темникове. Она выразила благодарность за труд сотрудников почтовой службы.

Татьяна Ерина, директор Управления Федеральной почтовой связи Республики Мордовия, отметила поддержку со стороны Главы региона и команды Мордовии, что привело к увеличению производительности труда на 32% за два года.

На торжественной церемонии были вручены награды. В частности, почтальон отделения почтовой связи Зыково Саранского почтамта Любовь Картмазова получила благодарность Президента Российской Федерации за многолетний добросовестный труд. Начальнику отделения 431783 отделения почтовой связи Николаевка Атяшевского почтамта Анне Шумиловой и руководителю группы Мобильной группы Саранск Саранского почтамта Светлане Шалятовой было присвоено звание «Мастер связи» за заслуги в развитии почтовой связи.