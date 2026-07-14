В Пензе подвели промежуточные итоги благоустройства за первое полугодие 2026 года

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Также реализуются три проекта-победителя Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды: в Кузнецке, Заречном и Никольске.

Губернатор Олег Мельниченко отметил, что общий объем финансирования составляет 347,5 миллионов рублей. На данный момент работы завершены на 30 объектах в 19 муниципалитетах, а оставшиеся 25 объектов должны быть готовы к 1 августа.

Глава региона призвал глав районов строго соблюдать сроки и держать вопрос под личным контролем.

Врио министра ЖКХ и ГЗН Дмитрий Герасимов доложил о ходе работ. По Заречному подрядчик активно работает, готовность объекта превышает 55%. В Никольске техническая готовность составляет более 30%, но требуется ускорение. В Кузнецке работы только начались, и подрядчику необходимо ускорить темпы.

Губернатор поручил главе Кузнецка увеличить количество бригад и рабочих смен, чтобы избежать задержек и сдачи объектов в зимний период.

Олег Мельниченко также поручил включить в программу своих поездок посещение объектов, требующих особого внимания, для личного контроля ситуации.