Сотрудники пензенского предприятия присоединились к акции «Донорство без каникул»

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

13 и 14 июля сотрудники АО «Электроприбор» приняли участие в акции «Донорство без каникул». Проект, стартовавший в мае, направлен на привлечение внимания к значимости донорства летом и поддержание стабильных запасов крови для пациентов. С момента начала акции более 500 человек стали донорами.

Главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова подчеркнула важность донорства в летний сезон, когда активность доноров часто снижается, а потребность в крови остаётся высокой. Выездные акции помогают поддерживать стабильные запасы крови, что является примером корпоративной ответственности и поддержки системы здравоохранения.

В ходе двухдневной донорской сессии сотрудники завода сдали более 40 литров донорской крови. Кровь будет разделена на компоненты, проверена на наличие инфекций и передана в медицинские учреждения региона для использования.